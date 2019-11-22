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Минздрав: Состояние отравившихся студенток БГУ остается тяжелым

Минздрав: Состояние отравившихся студенток БГУ остается тяжелым

Обнародована информация о текущем состоянии здоровья студенток, отравившихся в общежитии №2 Бакинского государственного университета.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, состояние Дильрубы Гисмет гызы Гулиевой и Гамиды Буньямиддин гызы Ибадовой остается стабильно тяжелым.

Лечение девушек продолжается в Клиническом медицинском центре №1.

Напомним, что 21 ноября прибывшие по вызову в общежитие БГУ врачи скорой помощи обнаружили трех студенток в бессознательном состоянии. Одна из них - Шекер Фаиг гызы Хасматова 1999 г.р. умерла, двое были немедленно доставлены в больницу. 

По факту в прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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