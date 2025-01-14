Минздрав: Состав препаратов для лечения ихтиоза и буллезного эпидермолиза не изменился

Молекулярный состав препаратов, используемых для лечения ихтиоза и буллезного эпидермолиза, не изменился и поэтому негативное влияние таких препаратов на детей исключено.

Молекулярный состав препаратов, используемых для лечения ихтиоза и буллезного эпидермолиза, не изменился и поэтому негативное влияние таких препаратов на детей исключено.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в ответ на вопрос Report в связи с утверждениями о якобы замене дорогостоящих препаратов для детей на более дешевые и менее качественные аналоги.

"Специалисты Минздрава неоднократно проводили беседы с родителями, предоставляя им информацию о клинических протоколах, подтверждающих неизменность состава препаратов в соответствии с международными стандартами. Необходимые лекарства и материалы закупаются и передаются в распоряжение TƏBİB на постоянной основе", - заявили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в настоящее время создан реестр пациентов, проведена диспансеризация больных, зарегистрированных в Детском кожно-венерологическом диспансере и Республиканском кожно-венерологическом центре, подведомственных TƏBİB, а обеспечение лекарствами на льготной основе осуществляется через аптеку городской поликлиники №9.