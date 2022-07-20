Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается

"Статистика последних дней показывает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Мы всегда говорили, что в конце лета-начале осени ситуация ухудшится”.

"Статистика последних дней показывает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Мы всегда говорили, что в конце лета-начале осени ситуация ухудшится”.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, до сих пор эпидемиологическая ситуация находилась под контролем.

Эксперт подчеркнул, что ухудшение ситуации с коронавирусом в мире отразится и на Азербайджане: “К сожалению, ситуация в стране ухудшается. Это было ожидаемо".