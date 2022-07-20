О нас

Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается

Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается "Статистика последних дней показывает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Мы всегда говорили, что в конце лета-начале осени ситуация ухудшится”.
Здоровье
20 июля 2022 г. 15:19
Минздрав: Ситуация с коронавирусом в Азербайджане ухудшается

"Статистика последних дней показывает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Мы всегда говорили, что в конце лета-начале осени ситуация ухудшится”.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, до сих пор эпидемиологическая ситуация находилась под контролем.

Эксперт подчеркнул, что ухудшение ситуации с коронавирусом в мире отразится и на Азербайджане: “К сожалению, ситуация в стране ухудшается. Это было ожидаемо".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке SN: “Azərbaycanda koronavirusla bağlı vəziyyət pisləşməyə doğru gedir”

Самое читаемое

Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
Bloomberg: Долг энергокомпаний Европы превысил 1,7 трлн евро
18 июля 2022 г. 10:14
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi