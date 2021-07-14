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Минздрав: "Сертификат о вакцине" бессрочный

Минздрав: "Сертификат о вакцине" бессрочный "Сертификат о вакцине" бессрочный.
Здоровье
14 июля 2021 г. 10:29
Минздрав: Сертификат о вакцине бессрочный

"Сертификат о вакцине" бессрочный.

Как передает Report, об этом говорится в ответе Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB на вопросы граждан о вакцинации.

Отмечается, что в мире продолжаются научные исследования относительно устойчивости и продолжительности иммунного ответа, возникшего после вакцинации от COVID-19: "После того, как будут обнародованы результаты исследований, станут известны рекомендации ВОЗ и других международных здравоохранительных организаций, вопрос будет пересмотрен".

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Версия на азербайджанском языке “Peyvənd sertifikatı” müddətsizdir - RƏSMİ

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