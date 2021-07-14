Минздрав: "Сертификат о вакцине" бессрочный

"Сертификат о вакцине" бессрочный.

"Сертификат о вакцине" бессрочный.

Как передает Report, об этом говорится в ответе Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB на вопросы граждан о вакцинации.

Отмечается, что в мире продолжаются научные исследования относительно устойчивости и продолжительности иммунного ответа, возникшего после вакцинации от COVID-19: "После того, как будут обнародованы результаты исследований, станут известны рекомендации ВОЗ и других международных здравоохранительных организаций, вопрос будет пересмотрен".