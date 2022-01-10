Минздрав: Сейчас дети в основном болеют сезонным гриппом, а не COVID-19

В настоящее время среди детей в основном циркулируют вирусы сезонного гриппа, а не COVID-19.

В настоящее время среди детей в основном циркулируют вирусы сезонного гриппа, а не COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Акбер Гулиев.

По его словам, распространенность COVID-19 среди детей варьируется в зависимости от разновидности штамма: "Если среди немногих случаев подтвержденного заражения COVID-19 у детей младшего возраста преобладает "альфа"-штамм коронавируса, то у детей 10 лет и старше чаще встречается "дельта" - вариант. Как и у взрослых, риск тяжелой формы COVID-19 выше у детей с хроническими заболеваниями, аллергическим бронхитом, у принимающих иммуносупрессивные препараты, а также у ревматических и онкологических больных".

Он отметил, что COVID-19 и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы: "У обоих заболеваний сходные симптомы - боль в горле, высокая температура, усталость, сухой кашель и пути передачи инфекции одинаковы. Иногда сыпь у детей во время болезни беспокоит родителей и наводит на тревожную мысль о наличии коронавирусной инфекции. Сыпь часто является одним из симптомов вирусного заболевания. Следует отметить, что высыпания обычно появляются позже, уже после респираторных симптомов этого заболевания, и поэтому это не очень хороший метод диагностики. Наиболее точный способ отличить схожие симптомы - сдать мазок на ПЦР".

Специалист отметил, что вирус гриппа (Influenza virus), который в последние дни распространяется среди детей, - обычный сезонный вирус гриппа: "В основном он поражает младенцев и детей в возрасте до 5 лет. Заболевание может привести к таким осложнениям, как обструктивный бронхит. В настоящее время среди детей в основном циркулируют вирусы сезонного гриппа, а не COVID-19. В случае заболевания, даже при первых признаках недомогания, следует немедленно обратиться к врачу. В школах дети должны продолжать носить медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены. Родители несут такую же ответственность, как и учителя. Кроме того, дети из группы риска (в эту группу входят дети, страдающие сахарным диабетом, дети с хроническими заболеваниями легких, иммунной и сердечной недостаточностью) должны немедленно пройти вакцинацию. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации, и поэтому лучше всего сделать прививку за 15 дней до начала сезона гриппа".

А.Гулиев также сообщил, на что следует обращать внимание при лечении вируса гриппа: "При вирусных заболеваниях в основном назначается симптоматическое лечение. Рекомендуется вводить безрецептурные жаропонижающие препараты, в то же время, желательно употреблять большое количество жидкости. Тем не менее, лицам, которые находятся в группе риска, и тем, кто не входит в эту группу, но у них есть осложнения из-за более серьезного течения заболевания, следует использовать препараты против гриппа, непосредственно воздействующие на вирус. Нельзя забывать, что антибиотики - не жаропонижающие средства. Антибиотики следует принимать, если у вас есть бактериальная инфекция и, в случае, когда они прописаны. В таких случаях необходимо обратиться к врачу и проводить лечение только по рекомендации специалиста".