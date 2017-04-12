Названы имена лиц, пострадавших в результате обрушения объекта в Баку - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны имена помещенных в больницу лиц, пострадавших в результате обрушения объекта в поселке Шихово Сабаильского района Баку.

Как сообщает Report, Тофик Гусейнов 1981 г.р. помещен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии с диагнозом фрагментация кости верхней части левого бедра.

Аяз Оруджев 1983 г.р. доставлен в Клинический медицинский центр №1 с переломом правой голени. Он выписан домой для амбулаторного лечения.

Амир Мехтиев 1962 г.р. был также помещен в реанимационное отделение Клинического медицинского центра с переломом кости левого бедра.

Отметим, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса отдыха "Green City" . Здесь рухнул строящийся объект общепита. В результате 2 человека погибли, 4 получили травмы. Одному из пострадавших на месте была оказана помощь, трое госпитализированы.

***17:16

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Трое пострадавших в результате обрушения объекта в поселке Шихово Сабаильского района Баку госпитализированы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, все пострадавшие мужчины: "Двое из них доставлены в Клинический медицинский центр №1, а один – в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Двум раненым диагностировали сочетанную травму, а одному – травму конечностей".

В министерстве также отметили, что в момент обрушения на месте происшествия были 6 человек: "Одному из них там же была оказана помощь, а двое скончались на месте".