Минздрав сделал предупреждение относительно предлагаемых в аптеках глазных капель

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ На основе обращения в Центр аналитической экспертизы минздрава Азербайджана структура провела расследования для выяснения подлинности глазных капель OKSİAM-B производства турецкой компании Universe Pharma İlac.

Как сообщили Report из центра, указанная продукция неизвестного происхождения оказалось поддельной.

По указанному на упаковке адресу нет никакой компании и лекарственный препарат не зарегистрирован структурой по производству лекарств и медицинского оборудования (TİTCK) министерства здравоохранения Турции.

Было отмечено, что препарат OKSİAM-B производства турецкой компании Universe Pharma İlac не был зарегистрирован министерством здравоохранения.

Кроме того, в Центр аналитической экспертизы не поступало обращений о согласии на импорт в страну данного лекарственного препарата со стороны ООО Dihac.

"Не используйте глазные капли OKSİAM-B! Лиц, использующих данный препарат, и граждан, у которых он вызвал побочный эффект, просим обратиться в сектор фармаконтроля Центра аналитической экспертизы по адресу AZ1065, Азербайджанская Республика, город Баку, улица Фуада Ибрагимбекова, 31 (факс (99412) 596-07-16 ; e-mail: adr@pharma.az; тел.: (99412)596-05-20, "горячая линия" (99412) 596-07-12)", - заявили в центре.