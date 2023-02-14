Минздрав: Сбивать температуру у ребенка одновременно различными лекарствами не рекомендуется

Температуру у ребенка не следует сбивать, если она ниже 38 градусов.

Температуру у ребенка не следует сбивать, если она ниже 38 градусов.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Анар Тагиев.

По словам врача, это приведет к снижению защитных функций организма и прогрессированию болезни: "Парацетамол, а иногда ибупрофен (ибупрофен может вызывать некоторые серьезные побочные действия и не должен назначаться детям младше 1 года) следует давать в дозах, соответствующих весу ребенка. Интервал между приемами должен составлять не менее 4-5 часов.

Детям следует давать много жидкости. В случае необходимости можно вводить жидкость внутривенно в соответствии с возрастом и весом ребенка. В обезвоженном организме пероральные жаропонижающие средства оказывают слабое противовоспалительное действие. Когда не сбивается температура необходимо использовать физические методы охлаждения. Не следует применять одновременно несколько различных форм лекарственных препаратов, так как это может вызвать желудочное кровотечение и серьезное нарушение функции печени. Кроме того, поскольку кашель выполняет защитную функцию, не следует сразу давать лекарство от кашля. Только в случаях сильного, повторяющегося, удушающего кашля врач должен провести осмотр и назначить соответствующее лекарство".

По словам А.Тагиева, в зависимости от возраста дети должны выпивать не менее 1-2 литров воды в день, употреблять сезонные овощи и фрукты, зимой есть сухофрукты: "Питание должно быть полноценным и сбалансированным, содержащим белки, жиры, углеводы и клетчатку. Ребенок должен регулярно находиться на свежем воздухе. Детей до четырех лет не рекомендуется допускать до экранов. В то же время, следует отказаться от частого употребления фастфуда".