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Минздрав рекомендует гражданам сбалансированное питание в месяц Рамазан

Минздрав рекомендует гражданам сбалансированное питание в месяц Рамазан Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, соблюдающим пост в месяц Рамазан, придерживаться сбалансированного питания.
Здоровье
11 марта 2024 г. 11:50
Минздрав рекомендует гражданам сбалансированное питание в месяц Рамазан

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, соблюдающим пост в месяц Рамазан, придерживаться сбалансированного питания.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, рекомендуется выпивать 2-2,5 литра воды в период между ифтаром и сухуром (вечерний и утренний прием пищи), чтобы обеспечить организм необходимым количеством жидкости.

"Следует свести к минимуму употребление чая и кофе, повышающих потребность организма в жидкости. В частности гражданам, испытывающим проблемы с лишним весом и повышенным уровнем сахара, во время Рамазана рекомендуется отдавать предпочтение минеральной воде", - сказал он.

Эксперт напомнил, что длительное голодание нарушает баланс сахара в крови, и в этой связи страдающим диабетом гражданам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед тем как начать пост.

"Голодание может вызвать определенные проблемы для людей с почечной недостаточностью. Функции почек у этих людей ослабевают из-за потери жидкости. Людям с почечной недостаточностью также следует проконсультироваться со своим врачом.
Людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертонией, болезнями сердца, следует принимать лекарства в определенное время. Пациентам этой группы не рекомендуется поститься без консультации врача-специалиста", - сказал Гулиев.

Гулиев также рекомендовал беременным женщинам и кормящим матерям не начинать пост без предварительной консультации с врачом-гинекологом. Также в острой стадии любого заболевания, при активной инфекции, пост без консультации врача может нанести вред организму, сказал он.

Врач добавил, что после длительного голодания не следует торопиться при приеме пищи: "Слишком быстрое употребление пищи в большом количестве может вызвать очень серьезные проблемы со здоровьем. Во время ифтара в первую очередь в рационе следует отдавать предпочтение супам, овощам и салатам. В то же время, употребление излишне жареной и жирной пищи должно быть минимальным.

Также следует отдавать предпочтение вареной и запеченной пище. После приема пищи рекомендуется выполнять простые физические упражнения, такие как ходьба. Кроме того, из-за изменений в графике приема пищи и недостатка жидкости в организме могут возникнуть запоры. По этой причине следует уделять внимание потреблению продуктов с высоким содержанием клетчатки", - отметил Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi Ramazan ayında qidalanma ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

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