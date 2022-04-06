Минздрав: Распространившееся среди детей заболевание приняло характер эпидемии

”В течение последнего месяца среди детей распространилась болезнь, сопровождающаяся рвотой, высокой температурой и диареей".

”В течение последнего месяца среди детей распространилась болезнь, сопровождающаяся рвотой, высокой температурой и диареей".

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, педиатр Акпер Гулиев.

По его словам, дети, поступающие в больницу, проходят обследование и при обнаружении у них ротавируса им прописывается соответствующее лечение: “В настоящее время эти случаи приняли характер эпидемии и чаще встречаются у детей в возрасте 5 лет. Заболевание наблюдается и в более старшем возрасте, однако протекает в более легкой форме. Симптомы у детей могут длиться от одной недели до одного месяца”.