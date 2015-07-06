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    ​Минздрав распространил информацию о взрыве на заводе телемеханики в Ширване

    13 из 19-ти пострадавших выписаны

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения распространило информацию в связи со взрывом, происшедшим сегодня на заводе телемеханики министерства оборонной промышленности в Ширване.

    Как сообщили Report из министерства, на место происшествия были привлечены 8 бригад неотложной медицинской помощи из Баку и Ширвана.

    По информации из министерства, в Ширванскую городскую центральную больницу с диагнозом отравление и ожоги поступили 19 человек. Отмечается, что медицинские условия в больнице на высоком уровне и пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    13 из 19-ти поступивших в больницу пострадавших уже выписаны. В связи с происшествием в Ширван командированы бригады неотложной медицинской помощи минздрава в составе токсикологов, хирургов и реаниматологов.

    В настоящее время продолжается лечение 6-ти человек. 

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