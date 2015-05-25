Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Минздрав распространил информацию о состоянии здоровья граждан, пострадавших во время пожара в Бинагадинском районе.

Как сообщили Report в министерстве, десять пострадавших в настоящее время продолжают лечение в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1.

Трое из них - дети, шестеро - женщины и один - мужчина: "Каждый проходящий лечение пострадавший находится под постоянным контролем руководства министерства здравоохранения. Сотрудники министерства периодически навещают их, интересуются состоянием и лечением. Они находятся под постоянным присмотром специалистов. Угрозы для их жизни нет".