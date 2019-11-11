Минздрав распространил информацию о нанесении ножевого ранения телеведущему Хосе Бернардо

Министерство здравоохранения распространило информацию о нанесении ножевых ранений Хосе Бернардо и его брату Рафаэлю Гусейнову.

Как сообщили Report в министерстве, вызов в скорую помощь об инциденте в Пираллахинском районе поступил вчера в 18:59.

По информации, пострадавшие Хосе Пабло Бернардо, 39 лет, с ножевым ранением правого предплечья и его брат, 37-летний Рафаэль Гусейнов с множественными ранениями живота были госпитализированы в городскую больницу №3.

Хосе Бернардо был выписан на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи.

"Рафаэль Гусейнов был прооперирован. В настоящее время он проходит лечение в палате хирургического отделения. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое", - сказали в министерстве.