 Наверх

Минздрав распространил информацию о нанесении ножевого ранения телеведущему Хосе Бернардо

​Минздрав распространил информацию о нанесении ножевого ранения телеве

Министерство здравоохранения распространило информацию о нанесении ножевых ранений Хосе Бернардо и его брату Рафаэлю Гусейнову.

Как сообщили Report в министерстве, вызов в скорую помощь об инциденте в Пираллахинском районе поступил вчера в 18:59.

По информации, пострадавшие Хосе Пабло Бернардо, 39 лет, с ножевым ранением правого предплечья и его брат, 37-летний Рафаэль Гусейнов с множественными ранениями живота были госпитализированы в городскую больницу №3.

Хосе Бернардо был выписан на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи.

"Рафаэль Гусейнов был прооперирован. В настоящее время он проходит лечение в палате хирургического отделения. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое", - сказали в министерстве.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!