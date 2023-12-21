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Минздрав провел в 37 медучреждениях мониторинг по оценке управления отходами

Минздрав провел в 37 медучреждениях мониторинг по оценке управления отходами Министерство здравоохранения провело мониторинг по оценке управления медицинскими отходами в 37 медицинских учреждениях, в том числе частных.
Здоровье
21 декабря 2023 г. 13:36
Минздрав провел в 37 медучреждениях мониторинг по оценке управления отходами

Министерство здравоохранения провело мониторинг по оценке управления медицинскими отходами в 37 медицинских учреждениях, в том числе частных.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Управление медицинскими отходами".

По его словам, собранные по итогам мониторинга материалы были проанализированы, подготовлены итоговые предложения.

"Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, внести некоторые изменения. Требования к утилизации медицинских отходов должны быть усовершенствованы", - сказал он.

Зейналов отметил, что действующие требования были приняты в 2007 году в соответствии с реалиями того времени.

"Прошло уже 16 лет, и требования изменились. Министерство здравоохранения подготовило свои предложения и представит их в ближайшее время", - сказал Зейналов.

Замминистра назвал необходимым внедрение новых технологий в больницах для утилизации отходов. "Применение новых технологий сделает процесс в 8 раз дешевле. Они могут применяться даже в медучреждениях на освобожденных территориях", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik 37 xəstəxanada monitorinq aparıb, təkliflər hazırlayıb

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