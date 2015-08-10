Минздрав прокомментировал информацию о приостановлении деятельности клиники Лейлы Шихлинской

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало информацию о приостановлении деятельности клиники Лейлы Шихлинской.

Как сообщили в министерстве на запрос Report, компания NORD STAR сделала официальное обращение в министерство для продления лицензии на разрешение деятельности клиники Лейлы Шихлинской.

"В настоящее время обращение компании рассматривается", - отметили в министерстве.

Как сообщили Report из клиники, в данный момент в здании клиники идет ремонт: "Принимаются только больные в тяжелом состоянии".

Отметим, что в текущем году 5-летний срок лицензии клиники Лейлы Шихлинской истекает.