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    Минздрав прокомментировал информацию о приостановлении деятельности клиники Лейлы Шихлинской

    В министерство сделано официальное обращение по продлению срока лицензии

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало информацию о приостановлении деятельности клиники Лейлы Шихлинской.

    Как сообщили в министерстве на запрос Report, компания NORD STAR сделала официальное обращение в министерство для продления лицензии на разрешение деятельности клиники Лейлы Шихлинской. 

    "В настоящее время обращение компании рассматривается", - отметили в министерстве. 

    Как сообщили Report из клиники, в данный момент в здании клиники идет ремонт: "Принимаются только больные в тяжелом состоянии". 

    Отметим, что в текущем году 5-летний срок лицензии клиники Лейлы Шихлинской истекает.

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