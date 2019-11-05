Минздрав прокомментировал вопрос наличия некачественных шприцев в обращении

В Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения прокомментировали информацию о наличии в продаже некачественных шприцев.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Центра, от граждан не поступало жалоб на шприцы, которые не соответствовали бы стандартам.

Центр рекомендует гражданам при наличии каких-либо проблем звонить по номерам "горячей линии": (012) 596 07 12, (012) 594 57 27, (012) 594 57 37 или обращаться на адрес электронной почты aem@pharma.az. Также граждане могут обратиться непосредственно в офис Центра: "Каждая жалоба будет немедленно рассмотрена".