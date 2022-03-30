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Минздрав прокомментировал акцию обучившихся за рубежом врачей

Минздрав прокомментировал акцию обучившихся за рубежом врачей Министерство здравоохранения прокомментировало акцию, проведенную перед ее зданием.
Здоровье
30 марта 2022 г. 14:34
Минздрав прокомментировал акцию обучившихся за рубежом врачей

Министерство здравоохранения прокомментировало проведенную перед его зданием акцию врачей, получивших образование за рубежом.

Как сообщили Report в министерстве, сегодня в Минздрав поступило обращение от группы врачей, обучавшихся в зарубежных странах в клинической ординатуре и интернатуре.

Данные лица были приняты представителями Минздрава, их обращения были заслушаны: «Обращение было связано с предоставлением разрешения на медицинскую деятельность этих врачей на основе полученного ими образования в клинической ординатуре и интернатуре. Для регулирования данного вопроса Минздрав подготовил проект нормативно-правового акта и представил его на согласование в Министерство образования. Для регулярного информирования о ходе процесса обратившихся врачей были взяты их контактные номера».

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