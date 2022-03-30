Минздрав прокомментировал акцию обучившихся за рубежом врачей

Министерство здравоохранения прокомментировало проведенную перед его зданием акцию врачей, получивших образование за рубежом.
Как сообщили Report в министерстве, сегодня в Минздрав поступило обращение от группы врачей, обучавшихся в зарубежных странах в клинической ординатуре и интернатуре.
Данные лица были приняты представителями Минздрава, их обращения были заслушаны: «Обращение было связано с предоставлением разрешения на медицинскую деятельность этих врачей на основе полученного ими образования в клинической ординатуре и интернатуре. Для регулирования данного вопроса Минздрав подготовил проект нормативно-правового акта и представил его на согласование в Министерство образования. Для регулярного информирования о ходе процесса обратившихся врачей были взяты их контактные номера».