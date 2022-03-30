Минздрав прокомментировал акцию обучившихся за рубежом врачей

Министерство здравоохранения прокомментировало акцию, проведенную перед ее зданием.

Министерство здравоохранения прокомментировало проведенную перед его зданием акцию врачей, получивших образование за рубежом.

Как сообщили Report в министерстве, сегодня в Минздрав поступило обращение от группы врачей, обучавшихся в зарубежных странах в клинической ординатуре и интернатуре.

Данные лица были приняты представителями Минздрава, их обращения были заслушаны: «Обращение было связано с предоставлением разрешения на медицинскую деятельность этих врачей на основе полученного ими образования в клинической ординатуре и интернатуре. Для регулирования данного вопроса Минздрав подготовил проект нормативно-правового акта и представил его на согласование в Министерство образования. Для регулярного информирования о ходе процесса обратившихся врачей были взяты их контактные номера».