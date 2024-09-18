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Минздрав призывает родителей вакцинировать детей против гриппа

Минздрав призывает родителей вакцинировать детей против гриппа Министерство здравоохранения призвало родителей вакцинировать детей против гриппа.
Здоровье
18 сентября 2024 г. 16:02
Минздрав призывает родителей вакцинировать детей против гриппа

Министерство здравоохранения призвало родителей вакцинировать детей против гриппа.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт министерства, инфекционист Тайяр Эйвазов.

"Давать детям какие-либо лекарства или антибиотики без осмотра специалиста неправильно. У антибиотиков имеется много побочных эффектов и осложнений. Поэтому использование антибиотиков может быть эффективным только при назначении врача", - сказал он.

Он призвал родителей детей школьного и дошкольного возраста своевременно присоединиться к вакцинации против гриппа: "Нужно учитывать, что в местах массового скопления детей, таких как школы и детские сады, они тесно контактируют друг с другом, и острые респираторные инфекции быстро распространяются воздушно-капельным путем. Из-за высокого риска заражения необходимо своевременно пройти вакцинацию".

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