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Минздрав призвал население к вакцинации против гриппа

Минздрав призвал население к вакцинации против гриппа В наступающем осенне-зимнем сезоне на территории страны возможно распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Здоровье
9 сентября 2024 г. 14:46
Минздрав призвал население к вакцинации против гриппа

В наступающем осенне-зимнем сезоне на территории страны возможно распространение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Как передает Report, об этом говорится в распространенной Министерством здравоохранения Азербайджана информации.

В сообщении отмечается, что с целью усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения Минздрав завез в страну полностью безопасные и качественные вакцинные препараты против сезонного гриппа производства компании Abbott.

Согласно соответствующему приказу Минздрава, вакцинация начнется с 10 сентября 2024 года.

"В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по респираторным заболеваниям - медицинским работникам, беременным женщинам и лицам старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Кроме того, ожидается визит многих гостей из разных стран мира в Баку в связи с проведением в ноябре текущего года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

С целью охраны здоровья населения и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций Министерство здравоохранения, помимо вышеперечисленных групп населения, также призывает граждан, участвующих в мероприятиях COP29, пройти вакцинацию против сезонного гриппа. Граждане, желающие пройти вакцинацию от гриппа, могут обращаться в государственные медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь по месту жительства", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi əhalini qrip əleyhinə vaksinasiyaya çağırıb

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