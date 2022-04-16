Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки

Министерство здравоохранения призвало людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки.

Министерство здравоохранения призвало людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что при превышении суточной нормы потребления энергетических напитков происходит нарушение сердечного ритма.

В сообщении отмечается, что эти напитки порождают проблемы в развитии детей и подростков:

"Лица младше 22 лет не должны потреблять энергетические напитки. К тому же эти напиткти препятствуют усвоению витамина D".