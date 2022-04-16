Минздрав призвал людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки

Министерство здравоохранения призвало людей младше 22 лет не потреблять энергетические напитки.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в Facebook.
Отмечается, что при превышении суточной нормы потребления энергетических напитков происходит нарушение сердечного ритма.
В сообщении отмечается, что эти напитки порождают проблемы в развитии детей и подростков:
"Лица младше 22 лет не должны потреблять энергетические напитки. К тому же эти напиткти препятствуют усвоению витамина D".