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Минздрав призвал граждан беречься от сезонных инфекций и кори в праздничные дни

Минздрав призвал граждан беречься от сезонных инфекций и кори в праздничные дни В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа, наблюдается рост заболеваемости корью в стране.
Здоровье
30 декабря 2023 г. 11:53
Минздрав призвал граждан беречься от сезонных инфекций и кори в праздничные дни

В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа, наблюдается рост заболеваемости корью в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства здравоохранения Азербайджана к населению в связи с праздничными днями.

К группам населения с высокой восприимчивостью к сезонным респираторным заболеваниям, а также кори относятся дети, которые по каким-либо причинам не прошли профилактические прививки, и лица с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения распространения инфекций в предстоящие выходные и праздничные дни, особенно лицам с повышенной восприимчивостью, рекомендует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски), соблюдать гигиену рук, а также включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от вирусов.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Qızılcaya yoluxma halları artıb, tibbi maskalardan istifadə edin"

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