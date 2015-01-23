Минздрав приостановил в Баку деятельность одной аптеки

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Специалисты Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения провели проверку в действующей в квартале 2944A по улице Х.Мамедова Хатаинского района и принадлежащей ОАО "Murad Farm" аптеке (номер лицензии 026288, номер регистрации 1612, дата выдачи 06.01.2011).

Об этом Report сообщили из министерства.

В ходе проверок выявили и конфисковали лекарственные препараты 46-ти наименований, которые не были взяты на госрегистрацию в Азербайджане. Выявились также факты свободной продажи психотропных лекарственных препаратов, отпускать которые без рецепта запрещается. В аптеке также не соблюдались правила хранения некоторых лекарственных препаратов.

В связи с выявленными фактами, в соответствии с Кодексом административных правонарушений, в отношении ООО "Murad Farm" составлен протокол.

С учетом вышеуказанных фактов, министерство здравоохранения аннулировало лицензию, разрешающую ООО "Murad Farm" заниматься розничной фармацевтической деятельностью.