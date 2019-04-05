Минздрав: Принятое ученицей лекарство не могло подтолкнуть ее на суицид

Предполагалось, что бросившаяся с третьего этажа одной из бакинских школ ученица незадолго до этого приняла лекарство, которое и спровоцировало попытку суицида.

Как сообщает Report, сразу после инцидента Я.Гаджиеву увезли в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1, где у нее взяли анализы, результаты которых стали известны сегодня.

В ответ на запрос Report в министерстве здравоохранения заявили, что девочка приняла таблетки от аллергии, которые не содержали психотропных веществ. По словам врача центра, принятое лекарство никак не могло привести к тому, чтобы девочка решилась на суицид.

Было отмечено, что у Я.Гаджиевой диагностировали перелом тазобедренной кости, травму грудной клетки и легочной ткани: "Девочке оказана необходимая медицинская помощь. Ее состояние улучшается, опасности для жизни нет".