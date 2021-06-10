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Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата

Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата "Сегодня Всемирная организация здравоохранения проводит исследования, направленные на применение двух доз вакцин от различных производителей. Сейчас в некоторых странах зафиксированы факты по достижению положительных результатов после комбинирования разли
Здоровье
10 июня 2021 г. 16:04
Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения проводит исследования, направленные на применение двух доз вакцин от различных производителей. Сейчас в некоторых странах зафиксированы факты по достижению положительных результатов после комбинирования различных вакцин. Но в целом этот вопрос пока находится на стадии клинических испытаний".

Как сообщает Report, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова.

Представитель министерства отметила, что сегодня в нашей стране граждан вакцинируют двумя компонентами одной и той же вакцины.

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Версия на азербайджанском языке İşçi qrupun üzvü: "Ölkəmizdə yalnız eyni vaksinin iki dozası vurulur"

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