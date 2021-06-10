Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения проводит исследования, направленные на применение двух доз вакцин от различных производителей. Сейчас в некоторых странах зафиксированы факты по достижению положительных результатов после комбинирования различных вакцин. Но в целом этот вопрос пока находится на стадии клинических испытаний".
Как сообщает Report, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова.
Представитель министерства отметила, что сегодня в нашей стране граждан вакцинируют двумя компонентами одной и той же вакцины.