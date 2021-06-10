Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата

Минздрав: При вакцинации используются две дозы одного и того же препарата

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения проводит исследования, направленные на применение двух доз вакцин от различных производителей. Сейчас в некоторых странах зафиксированы факты по достижению положительных результатов после комбинирования разли

https://static.report.az/photo/684d027d-0f89-3c6d-8720-bf29f78a4415.jpg https://static.report.az/photo/684d027d-0f89-3c6d-8720-bf29f78a4415.jpg

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения проводит исследования, направленные на применение двух доз вакцин от различных производителей. Сейчас в некоторых странах зафиксированы факты по достижению положительных результатов после комбинирования различных вакцин. Но в целом этот вопрос пока находится на стадии клинических испытаний". Как сообщает Report, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова. Представитель министерства отметила, что сегодня в нашей стране граждан вакцинируют двумя компонентами одной и той же вакцины. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram