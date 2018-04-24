Минздрав предупредил родителей, выезжающих за рубеж с детьми

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Несмотря на применение в мире вакцинации против ветряной оспы, из-за отсутствия в Азербайджане вакцинации против этого заболевания, случаи заражения ветрянкой до сих пор встречаются".

Как сообщает Report, об этом заявила замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, ветрянка зачастую встречается в зимние месяцы, в особенности в ноябре и декабре. Однако, по сравнению с предыдущими годами, в ноябре-декабре прошлого года статистика заболеваемости в стране ветряной оспой сократилась.

А.Алиева сказала, что фактов заражения в Азербайджане заболеваниями, против которых проводится вакцинация, не зарегистрировано:

"В Азербайджане отсутствуют случаи заражения корью. Что касается Украины, из-за низкого уровня вакцинации и отказа людей от прививки против кори, случаев заражения заболеванием в этой стране достаточно много. Следовательно, во время выезда наших детей за границу, они могут заразиться. По этой причине, родители должны быть крайне внимательны. Им следует провести вакцинацию детей".

А.Алиева отметила, что с 2014 года вакцины поступают в Азербайджан по линии ЮНИСЕФ.

По словам специалиста Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Джавахир Сулеймановой, следует разъяснить людям значение вакцинации и проводить соответствующие мероприятия.