​Минздрав Азербайджана предупредил лиц, поступивших в резидентуру

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения предупредило лиц, поступивших в резидентуру на 2015/2016 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве, прошедшие регистрацию должны до 30 сентября представить необходимые документы в клинические базы.

Сюда входят: диплом об основном высшем медицинском образовании, автобиография, справка о состоянии здоровья, удостоверение личности, военный билет, трудовая книжка (при ее наличии), свидетельство о госстраховке (при наличии), соответствующий документ при смене фамилии, 2 фотографии 3x4. Для заключения трудового контракта кандидаты вместе с указанными документами должны обратиться в клинические базы, куда зачислены.

Напомним, что подготовка резидентов в клинических базах начинается с 1 октября.