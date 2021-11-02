Минздрав получил новое полномочие

Внесены изменения в "Порядок проведения медицинского осмотра с целью определения или подтверждения наркологического заболевания (диагноза наркологического заболевания)".

Внесены изменения в "Порядок проведения медицинского осмотра с целью определения или подтверждения наркологического заболевания (диагноза наркологического заболевания)".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно поправке, медицинские документы, связанные с проведением обследования (история болезни, копия заключения врачебно-консультационной комиссии и др.), наряду со следственным органом, прокуратурой, судом, будут также переданы Министерству здравоохранения.