Минздрав планирует электронизацию медицинской документации

10:48

Заведующий отделом политики здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджана Рамик Гулиев считает обязательной электронизацию медицинской документации.

Как сообщает Report, об этом Гулиев заявил на панельной дискуссии в рамках "Саммита управляющих в сфере здравоохранения 2024".

Завотделом подчеркнул, что "важно идти в ногу с современной цифровизацией", и Министерство здравоохранения готовит серьезные проекты в данном направлении:

"Надеюсь, что в следующем году, наряду с листком нетрудоспособности (больничным) или эпикризом, можно будет перевести в электронный формат всю медицинскую документацию".

Гулиев также отметил, что в ноябре создан центр по аккредитации медучреждений, сформирован штат, и ведется активная работа в данном направлении:

"На повестке дня стояло изменение правил аккредитации подтвержденных медучреждений, и проект уже передан в Госагентство по ОМС. После доработки проекта, в следующем году планируется аккредитация медучреждений по новым правилам и начало деятельности центра контроля качества".