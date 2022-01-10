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Минздрав: ПЦР-тесты в Азербайджане выявляют все штаммы коронавируса

Минздрав: ПЦР-тесты в Азербайджане выявляют все штаммы коронавируса Министерство здравоохранения прокомментировало утверждения о том, что якобы ПЦР-тесты, используемые в Азербайджане для выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией, не выявляют новый омикрон-штамм.
Здоровье
10 января 2022 г. 15:37
Минздрав: ПЦР-тесты в Азербайджане выявляют все штаммы коронавируса

Министерство здравоохранения прокомментировало утверждения о том, что ПЦР-тесты, используемые в Азербайджане для выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией, не выявляют новый омикрон-штамм.

Специалист-эксперт министерства, инфекционист Тайяр Эйвазов заявил Report, что новый штамм, как и другие варианты коронавируса, определяется ПЦР-тестами.

"Существующие тесты способны выявить положительный результат при любом штамме. Однако разновидность штамма удается точно определить в результате лабораторных анализов", - подчеркнул он.

Врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева сообщила Report, что среди населения сформировалось ошибочное мнение, что тесты не могут определить новый штамм: "Это ошибочное мнение. ПЦР-тесты дают положительный результат при любой разновидности коронавируса ("Альфа", "Бета", "Дельта", "Омикрон"). Однако тест не может определить разновидность штамма. Для определения штамма необходимы дополнительные лабораторные анализы. Больные с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 вероятно заразились каким-то респираторным вирусом. Среди этих вирусов "influenza" длится дольше других, чаще приводит к осложнениям и склонен к бактериальным коинфекциям".

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Версия на английском языке PCR tests in Azerbaijan reveal all strains of coronavirus - Health Ministry
Версия на азербайджанском языке Nazirlik Azərbaycandakı testlərin “Omikron”u aşkarlamadığı barədə iddialara cavab verib

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