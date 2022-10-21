Минздрав: Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым будут выписаны из больницы в ближайшие часы

Ожидается, что заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и сотрудник службы охраны Огузхан Демирчи, попавшие в ДТП во время нахождения с визитом в Азербайджане, будут выписаны из больницы в ближ

Ожидается, что заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и сотрудник службы охраны Огузхан Демирчи, попавшие в ДТП во время нахождения с визитом в Азербайджане, будут выписаны из больницы в ближайшие часы.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

По информации, предоставленной в Центральной клинической больнице, они находятся под постоянным врачебным наблюдением, их состояние удовлетворительное, какой-либо угрозы жизни нет.