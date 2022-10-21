О нас

Минздрав: Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым будут выписаны из больницы в ближайшие часы

Минздрав: Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым будут выписаны из больницы в ближайшие часы Ожидается, что заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и сотрудник службы охраны Огузхан Демирчи, попавшие в ДТП во время нахождения с визитом в Азербайджане, будут выписаны из больницы в ближ
Здоровье
21 октября 2022 г. 09:53
Минздрав: Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым будут выписаны из больницы в ближайшие часы

Ожидается, что заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, депутат Шамиль Айрым и сотрудник службы охраны Огузхан Демирчи, попавшие в ДТП во время нахождения с визитом в Азербайджане, будут выписаны из больницы в ближайшие часы.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

По информации, предоставленной в Центральной клинической больнице, они находятся под постоянным врачебным наблюдением, их состояние удовлетворительное, какой-либо угрозы жизни нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Health Ministry: Binali Yıldırım and Shamil Ayrim expected to be released from hospital in next few hours
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Binəli Yıldırım və Şamil Ayrımın yaxın saatlarda xəstəxanadan buraxılacağı gözlənilir"

Самое важное

В Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
ФотоВ Джебраиле проходит официальная церемония встречи Реджепа Тайипа Эрдогана
20 октября 2022 г. 16:54
Заложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
ФотоЗаложен фундамент Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»
20 октября 2022 г. 16:52
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
МИД: ОБСЕ не принимал решения об отправке в Армению миссии по оценке потребностей
20 октября 2022 г. 15:55
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа “Агропарк Dost” в Зангилане
20 октября 2022 г. 15:16
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
Политолог: ОБСЕ не может предпринять шаги в связи с регионом без согласования с Азербайджаном
20 октября 2022 г. 14:58
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
20 октября 2022 г. 08:59
Президент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент и первая леди встретились с жителями села Агалы Зангиланского района
20 октября 2022 г. 01:32
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
Ильхам Алиев: Я говорил, что мы вернемся на свои земли, и мы вернулись
19 октября 2022 г. 23:42
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
Верховный Главнокомандующий: Мы вернулись на эти земли, пролив кровь
19 октября 2022 г. 22:42
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
Президент: Проживающие в Баку и Сумгайыте бывшие переселенцы вернутся на земли своих предков
19 октября 2022 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi