Минздрав отреагировал на слухи о побочных явлениях после вакцины

До сих пор в Минздрав не поступало информации об осложнениях после введения вакцины

Министерство здравоохранения Азербайджана отреагировало на публикации в социальных сетях о том, что вакцинация приводит к параличу и даже летальному исходу.

По сообщению Report, главный инфекционист министерства Тайяр Эйвазов заявил, что сожалеет об очевидном желании бросить тень на достижения государства в борьбе с коронавирусом.

"Подобные слухи и небылицы вызывают недоумение. До сих пор в Минздрав не поступало информации об осложнениях после введения вакцины. Еще раз доводим до сведения населения, что в случае возникновения реакции на вакцину они в обязательном порядке должны обратиться в соответствующие медицинские учреждения", - отметил Т.Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, более 400 тысяч наших граждан уже вакцинированы, и каждый день тысячи людей добровольно обращаются в соответствующие медицинские учреждения для вакцинации: "Надеюсь, что в скором времени эффект от вакцинации ощутит каждый из нас. Давайте вместе поборем эту инфекцию и вернемся к нормальной жизни".