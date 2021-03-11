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Минздрав отреагировал на слухи о побочных явлениях после вакцины

Минздрав отреагировал на слухи о побочных явлениях после вакцины До сих пор в Минздрав не поступало информации об осложнениях после введения вакцины
Здоровье
11 марта 2021 г. 12:49
Минздрав отреагировал на слухи о побочных явлениях после вакцины
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Министерство здравоохранения Азербайджана отреагировало на публикации в социальных сетях о том, что вакцинация приводит к параличу и даже летальному исходу.

По сообщению Report, главный инфекционист министерства Тайяр Эйвазов заявил, что сожалеет об очевидном желании бросить тень на достижения государства в борьбе с коронавирусом.

"Подобные слухи и небылицы вызывают недоумение. До сих пор в Минздрав не поступало информации об осложнениях после введения вакцины. Еще раз доводим до сведения населения, что в случае возникновения реакции на вакцину они в обязательном порядке должны обратиться в соответствующие медицинские учреждения", - отметил Т.Эйвазов.

По словам главного инфекциониста, более 400 тысяч наших граждан уже вакцинированы, и каждый день тысячи людей добровольно обращаются в соответствующие медицинские учреждения для вакцинации: "Надеюсь, что в скором времени эффект от вакцинации ощутит каждый из нас. Давайте вместе поборем эту инфекцию и вернемся к нормальной жизни".

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