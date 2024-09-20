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Минздрав организовал в Зангиланском районе медосмотры по раннему выявлению легочных заболеваний

Минздрав организовал в Зангиланском районе медосмотры по раннему выявлению легочных заболеваний Министерство здравоохранения в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения.
Здоровье
20 сентября 2024 г. 14:29
Минздрав организовал в Зангиланском районе медосмотры по раннему выявлению легочных заболеваний

Министерство здравоохранения в рамках программы "Великое возвращение" продолжает цикл мероприятий на освобожденных от оккупации территориях с целью проведения комплексного медицинского обследования местного населения.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Очередное подобное мероприятие, организованное Минздравом, состоялось 20 сентября в селы Агалы Зангиланского района.

В ходе акции медперсонал Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения оказал медицинские услуги населению района. Инструментально-диагностические обследования проводились в специально оборудованной мобильной клинике института.

В ходе акции пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, врач лучевой диагностики, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию легких, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию. Также проводились специализированные обследования на туберкулез (анализ мокроты и кожные пробы для диагностики латентной туберкулезной инфекции).

По результатам обследований лицам, у которых выявлены проблемы со здоровьем, даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə Nazirliyi Zəngilanda ağciyər xəstəliklərinin erkən aşkarlanması ilə bağlı tibbi baxışlar keçirib

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