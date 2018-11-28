Минздрав опроверг распространенную в соцсетях информацию о качестве лекарственного препарата - ФОТО

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало информацию, распространенную в соцсетях и приложении WhatsApp относительно используемого населением лекарственного препарата.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в распространенной информации, к которому прилагается фото, говорится о вреде данного лекарственного препарата на человеческий организм и возможном летальном исходе после его применения.

Центр аналитической экспертизы Минздрава внес ясность в вопрос: "В Азербайджанской Республике лекарственный препарат "Paracetamol 500" израильского производства не зарегистрирован и не импортируется в страну. В страну импортируются нижеследующие лекарственные препараты, содержащие парацетамол (Paracetamol 500 mg) - таблетки Paracetomol Sofarma - АО "Sofarma" (Болгария), таблетки Parasetamol – ОАО Tatximfarmpreparati (Россия), таблетки Parasetomol – ОАО Farmstandart-Leksredstva (Россия), шипучие таблетки Efferalqan – Bristol-Mayers Skvibb (Франция), покрытые оболочкой таблетки Panadol – Qlakso Smit Klayn Konsyumer Xelzkeya (Великобритания)".

В министерстве отметили, что распространенные в последние дни в соцсетях сообщения необоснованны и не отражают действительности: "Подобного рода информация вот уже несколько лет распространяется в различных странах, в том числе России, Казахстане, Грузии, Азербайджане и пр. Периодическое распространение информации с таким содержанием вызывает обеспокоенность и напряженность среди населения. Хотелось бы отметить, что в Центр аналитической экспертизы не поступило жалоб по поводу данного препарата".