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Минздрав: Октай Гюльалыев переведен в Республиканскую больницу нейрохирургии

Минздрав: Октай Гюльалыев переведен в Республиканскую больницу нейрохи

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сбитого автомобилем правозащитника Октая Гюльалыева.

Как сообщает Report, в информации министерства говорится:

"1 ноября около 12:00 члены семьи Октая Гюльалыева обратились с просьбой о переводе пациента в Республиканскую больницу нейрохирургии. Поскольку оперировали О.Гюльалыева врачи Республиканской больницы нейрохирургии, родственники пациенты хотят, чтобы он был под наблюдением этих врачей. Поэтому в 14.35 Октай Гюльалыев был переведен из City Hospital в Республиканскую больницу нейрохирургии. Состояние больного расценивается как стабильно тяжелое".

Напомним, что сбитый автомобилем правозащитник Октай Гюльалыев прооперирован позавчера в столичной клинике City Hospital.

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