Минздрав Азербайджана: Одинокие люди будут содержаться в больнице до завершения холодов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал соответствующий приказ в целях улучшения госпитализации пожилых и одиноких людей в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с холодными погодными условиями одинокие лица без места проживания на машинах скорой медицинской помощи доставляются и размещаются в объединенных городских больницах.

По сообщению министерства, им оказывается необходимая медицинская помощь, они обеспечиваются пищей и соответствующей одеждой. Согласно информации, эти люди останутся в больнице, пока будет сохраняться морозная погода.

Отметим, что в прошлом году в Главном управлении здравоохранения города Баку было принято соответствующее постановление в целях улучшения госпитализации пожилых и одиноких людей в Азербайджане.

Согласно действующему постановлению, при поступлении вызова в скорую медицинскую помощь от одиноких людей без места проживания, больной обследуется бригадой скорой медицинской помощи и госпитализируется по профилю.

В случае отсутствия клинической госпитализации, согласно принципу дежурства, больной размещается в одну из объединенных городских больниц №6, 7, 18, 26, 19.