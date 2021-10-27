Минздрав обратился к родителям детей, входящих в группу риска

"Детям старше 12 лет, входящим в группу риска и страдающим хроническими заболеваниями (ожирение, иммунодефицит, пороки сердца и хронические заболевания легких и т. д.) рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Естественно, это носит рекомендательный

"Детям старше 12 лет, входящим в группу риска и страдающим хроническими заболеваниями (ожирение, иммунодефицит, пороки сердца и хронические заболевания легких и т. д.) рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Естественно, это носит рекомендательный характер".

Как передает Report, об этом сообщила консультант отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По словам представителя министерства, вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса может быть проведена на основании согласия обоих родителей: “Их рекомендуется привить вакциной Pfizer. Потому что исследования других вакцин, используемых в стране, еще не завершены. Противопоказания или другие побочные эффекты у привитых детей такие же, как и у взрослых. Вакцинация является важным фактором для преодоления периода пандемии".