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Минздрав обратился к родителям детей, входящих в группу риска

Минздрав обратился к родителям детей, входящих в группу риска "Детям старше 12 лет, входящим в группу риска и страдающим хроническими заболеваниями (ожирение, иммунодефицит, пороки сердца и хронические заболевания легких и т. д.) рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Естественно, это носит рекомендательный
Здоровье
27 октября 2021 г. 15:54
Минздрав обратился к родителям детей, входящих в группу риска
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"Детям старше 12 лет, входящим в группу риска и страдающим хроническими заболеваниями (ожирение, иммунодефицит, пороки сердца и хронические заболевания легких и т. д.) рекомендуется сделать прививку от коронавируса. Естественно, это носит рекомендательный характер".

Как передает Report, об этом сообщила консультант отдела организации здравоохранения Минздрава Айнура Зейналова.

По словам представителя министерства, вакцинация детей старше 12 лет от коронавируса может быть проведена на основании согласия обоих родителей: “Их рекомендуется привить вакциной Pfizer. Потому что исследования других вакцин, используемых в стране, еще не завершены. Противопоказания или другие побочные эффекты у привитых детей такие же, как и у взрослых. Вакцинация является важным фактором для преодоления периода пандемии".

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Версия на английском языке Health Ministry addresses parents of children from risk group
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi risk qrupuna daxil olan uşaqların valideynlərinə müraciət edib

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