Минздрав обратился к родителям детей с эпилепсией

Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.
Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения, невролог Кямран Салаев.
Он отметил, что другим важным условием является сон: "Недосыпание может явиться провоцирующим фактором. Помимо этого, следует ограничить время просмотра ребенком телевизора и игры с гаджетами".
К.Салаев подчеркнул, что существует значительное число факторов, способствующих возникновению судорожного припадка или эпилепсии у детей: "К ним относятся наследственная предрасположенность, черепно-мозговые травмы, инфекционные поражения головного мозга или его оболочек, недостаток кислорода в мозге и другие причины. Для установления причины болезни важно определение эпилептического синдрома и результаты нейрорентгенологического метода исследования.
В большинстве случаев эпилепсии детского возраста хорошо поддаются лечению и относятся к "доброкачественным эпилепсиям". То есть, симптомы болезни прекращаются в подростковом возрасте, интеллект у больных эпилепсией нормальный, психическое развитие не страдает. Причина этих синдромов связана с генетическими факторами".
"Эпилепсия может развиться у любого человека в любом возрасте. Однако исход болезни зависит от взаимодействия множества известных и пока неизвестных науке факторов", - добавил невролог.