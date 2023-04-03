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Минздрав обратился к родителям детей с эпилепсией

Минздрав обратился к родителям детей с эпилепсией Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.
Здоровье
3 апреля 2023 г. 14:59
Минздрав обратился к родителям детей с эпилепсией

Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения, невролог Кямран Салаев.

Он отметил, что другим важным условием является сон: "Недосыпание может явиться провоцирующим фактором. Помимо этого, следует ограничить время просмотра ребенком телевизора и игры с гаджетами".

К.Салаев подчеркнул, что существует значительное число факторов, способствующих возникновению судорожного припадка или эпилепсии у детей: "К ним относятся наследственная предрасположенность, черепно-мозговые травмы, инфекционные поражения головного мозга или его оболочек, недостаток кислорода в мозге и другие причины. Для установления причины болезни важно определение эпилептического синдрома и результаты нейрорентгенологического метода исследования.

В большинстве случаев эпилепсии детского возраста хорошо поддаются лечению и относятся к "доброкачественным эпилепсиям". То есть, симптомы болезни прекращаются в подростковом возрасте, интеллект у больных эпилепсией нормальный, психическое развитие не страдает. Причина этих синдромов связана с генетическими факторами".

"Эпилепсия может развиться у любого человека в любом возрасте. Однако исход болезни зависит от взаимодействия множества известных и пока неизвестных науке факторов", - добавил невролог.

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