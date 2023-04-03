Минздрав обратился к родителям детей с эпилепсией

Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.

Родители должны следить за правильным приемом назначенных лекарств. Одной из причин судорог является резкая отмена, либо нерегулярный прием противоэпилептических препаратов.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения, невролог Кямран Салаев.

Он отметил, что другим важным условием является сон: "Недосыпание может явиться провоцирующим фактором. Помимо этого, следует ограничить время просмотра ребенком телевизора и игры с гаджетами".

К.Салаев подчеркнул, что существует значительное число факторов, способствующих возникновению судорожного припадка или эпилепсии у детей: "К ним относятся наследственная предрасположенность, черепно-мозговые травмы, инфекционные поражения головного мозга или его оболочек, недостаток кислорода в мозге и другие причины. Для установления причины болезни важно определение эпилептического синдрома и результаты нейрорентгенологического метода исследования.

В большинстве случаев эпилепсии детского возраста хорошо поддаются лечению и относятся к "доброкачественным эпилепсиям". То есть, симптомы болезни прекращаются в подростковом возрасте, интеллект у больных эпилепсией нормальный, психическое развитие не страдает. Причина этих синдромов связана с генетическими факторами".

"Эпилепсия может развиться у любого человека в любом возрасте. Однако исход болезни зависит от взаимодействия множества известных и пока неизвестных науке факторов", - добавил невролог.