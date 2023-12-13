Минздрав обратился к населению в связи с риском заражения респираторными инфекциями

В Министерстве здравоохранения призвали граждан к бдительности в связи с распространением острых респираторных инфекций.

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с риском заражения острыми респираторными инфекциями.

Как сообщает Report, с соответствующим призывом выступила эксперт Минздрава, терапевт Гюнай Исмаилова.

Исмаилова отметила, что острые респираторные инфекции в основном передаются воздушно-капельным путем, и являются высокозаразными.

"Респираторные инфекции в частности распространяются в осенне-зимний период. Ослабление иммунной системы, низкое потребление фруктов и овощей могут способствовать заражению. Грипп обычно длится неделю, при более длительном периоде могут возникнуть и вторичные бактериальные инфекции. Рекомендуем гражданам сразу обращаться к врачам", - сказала она.

Представитель ведомства также рассказала о симптомах гриппа: "Основные – кашель, высокая температура, боль в горле, озноб, слабость. Инкубационный период гриппа длится 2-3 дня, а в целом болезнь протекает неделю. Если не подобрать правильное и своевременное лечение, могут возникнуть тяжелые последствия. Чтобы снизить риск заражения гриппом необходимо правильно питаться и принимать достаточное количество жидкости. Режим сна также играет важную роль в укреплении иммунной системы", - сказала она.