Минздрав обратился к населению в связи с распространением инфекционных заболеваний

В последнее время среди населения распространяются различные вирусные и бактериальные инфекции, протекающие в легкой форме.

В последнее время среди населения распространяются различные вирусные и бактериальные инфекции, протекающие в легкой форме.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, заболевания сопровождаются периодическим повышением температуры, общей слабостью, головными и мышечными болями, кашлем, болью в горле, заложенностью носа, иногда тошнотой и рвотой.

"В связи с тем, что ежегодно в жаркие месяцы в окружающей среде из острых респираторных вирусных инфекций циркулируют парагрипп и аденовирусная инфекция, в настоящее время фиксируются эти типы заболеваний. Даже в жаркие месяцы иногда наблюдается рост числа заболевших. Аденовирусы могут поражать не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечную систему. В то же время ротавирусы, сопровождающиеся признаками поражения обеих систем и наблюдаемые в жаркие периоды, являются энтеровирусами, которые распространяются больше воздушно-капельным и контактным путем", - сказал специалист.

По его словам, существуют различные причины распространения таких инфекций в жаркое время года: "К ним можно отнести отрицательное влияние чрезмерно жаркой погоды на иммунитет, снижение устойчивости к инфекциям в результате сухости верхних дыхательных путей, резкий перепад температуры в жилых и рабочих местах при использовании кондиционера по сравнению с открытым воздухом. кондиционеры, слабое вентилирование помещений, различные массовые развлекательные мероприятия населения в связи с летними отпусками, пляжным сезоном и др.".

Инфекционист отметил, что, в основном, эти заболевания протекают без осложнений.

"Чтобы обезопасить себя, следует избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы заболевания, соблюдать правила гигиены. Не стоит забывать, что симптомы солнечных ударов, наблюдаемых в летние месяцы, могут быть похожи на симптомы этих заболеваний. Людям, у которых наблюдаются вышеперечисленные симптомы, рекомендуется своевременно обратиться к врачу", - заключил Эйвазов.