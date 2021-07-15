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Минздрав обратился к населению в связи с праздником Гурбан

Минздрав обратился к населению в связи с праздником Гурбан "Пусть люди не думают, что пандемия уже закончилась. Численность выявляемых случаев заражения коронавирусом не так высока. Мы добились этого в результате долгосрочных превентивных мер".
Здоровье
15 июля 2021 г. 15:53
Минздрав обратился к населению в связи с праздником Гурбан

"Пусть люди не думают, что пандемия уже закончилась. Численность выявляемых случаев заражения коронавирусом не так высока. Мы добились этого в результате долгосрочных превентивных мер".

Как передает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

T.Эйвазов призвал соблюдать социальную дистанцию и носить маску во время Гурбан-байрамы:

"Все существующие сегодня вакцины эффективны против новых штаммов. Вместе с тем, призываю граждан быть внимательными и ответственными в праздничные дни в летние месяцы".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi Qurban bayramı ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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