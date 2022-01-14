Минздрав обратился к населению в связи с омикрон-штаммом

По сравнению с предыдущими штаммами инкубационный период "омикрон" варианта коронавирусной инфекции заметно короче (в основном 1-3 дня). Также новый штамм обладает высокой контагиозностью.

По сравнению с предыдущими штаммами инкубационный период "омикрон" варианта коронавирусной инфекции заметно короче (в основном 1-3 дня). Также новый штамм обладает высокой контагиозностью.

Как сообщает Report, об этом заявил инфекционист, эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, "омикрон"-штамм уже в ряде стран, вытеснив "дельту", за короткое время превратился в доминирующий штамм коронавируса: "Быстро распространяющийся омикрон-штамм в большинстве случаев протекает легко, по сравнению с предыдущими штаммами развитие тяжелой пневмонии встречается реже, процесс локализуется в основном в верхних дыхательных путях. У омикрон-штамма период выявления короче. В соответствии с этим, в некоторых странах карантинный период сокращен до 5-7-9 дней в зависимости от формы заболевания".

Эксперт отметил, что в отличие от других мутаций коронавируса, выздоровление в большинстве случаев происходит быстрее: "Больше избегают "омикрона" и случаев повторного инфицирования люди с более сильным иммунитетом (приобретенным в результате перенесения болезни или вакцинации). Также реже встречаются случаи инфицирования полностью вакцинированных людей. Для повышения уровня защиты требуется бустерная доза".

"У нового штамма нет специфических симптомов. Заболевание больше напоминает другие респираторные вирусные инфекции (в основном субфебрильная лихорадка, общая слабость, головная боль, мышечные боли, зуд или ощущение боли в горле, сухой кашель, насморк или заложенность носа, тошнота, рвота и т. д.). Потеря вкуса и обоняния встречается реже. Сейчас клинически почти невозможно различить пациентов с омикрон-штаммом и дельта-штаммом",- подчеркнул Т.Эйвазов.

Чтобы защититься от распространяющегося нового штамма, важно вакцинироваться второй дозой или же спустя шесть месяцев после выздоровления бустерной дозой, заключил эксперт.