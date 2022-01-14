О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав обратился к населению в связи с омикрон-штаммом

Минздрав обратился к населению в связи с омикрон-штаммом По сравнению с предыдущими штаммами инкубационный период "омикрон" варианта коронавирусной инфекции заметно короче (в основном 1-3 дня). Также новый штамм обладает высокой контагиозностью.
Здоровье
14 января 2022 г. 12:33
Минздрав обратился к населению в связи с омикрон-штаммом
0 : 00
0 : 00

По сравнению с предыдущими штаммами инкубационный период "омикрон" варианта коронавирусной инфекции заметно короче (в основном 1-3 дня). Также новый штамм обладает высокой контагиозностью.

Как сообщает Report, об этом заявил инфекционист, эксперт Минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, "омикрон"-штамм уже в ряде стран, вытеснив "дельту", за короткое время превратился в доминирующий штамм коронавируса: "Быстро распространяющийся омикрон-штамм в большинстве случаев протекает легко, по сравнению с предыдущими штаммами развитие тяжелой пневмонии встречается реже, процесс локализуется в основном в верхних дыхательных путях. У омикрон-штамма период выявления короче. В соответствии с этим, в некоторых странах карантинный период сокращен до 5-7-9 дней в зависимости от формы заболевания".

Эксперт отметил, что в отличие от других мутаций коронавируса, выздоровление в большинстве случаев происходит быстрее: "Больше избегают "омикрона" и случаев повторного инфицирования люди с более сильным иммунитетом (приобретенным в результате перенесения болезни или вакцинации). Также реже встречаются случаи инфицирования полностью вакцинированных людей. Для повышения уровня защиты требуется бустерная доза".

"У нового штамма нет специфических симптомов. Заболевание больше напоминает другие респираторные вирусные инфекции (в основном субфебрильная лихорадка, общая слабость, головная боль, мышечные боли, зуд или ощущение боли в горле, сухой кашель, насморк или заложенность носа, тошнота, рвота и т. д.). Потеря вкуса и обоняния встречается реже. Сейчас клинически почти невозможно различить пациентов с омикрон-штаммом и дельта-штаммом",- подчеркнул Т.Эйвазов.

Чтобы защититься от распространяющегося нового штамма, важно вакцинироваться второй дозой или же спустя шесть месяцев после выздоровления бустерной дозой, заключил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi "Omikron"la bağlı əhaliyə çağırış edib

Самое важное

Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi