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Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с коронавирусом

Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с коронавирусом "По сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом. Для того, чтобы случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию".
Здоровье
15 июля 2022 г. 12:02
Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с коронавирусом

"По сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом. Для того, чтобы случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

Он отметил, на что следует обратить внимание, чтобы защититься от вируса: "Во избежание новой волны коронавируса советую гражданам продолжать следовать правилам личной гигиены и избегать мест большого скопления людей без крайней необходимости. Помимо этого, советую нашим гражданам использовать защитные маски в закрытых помещениях и в переполненном общественном транспорте".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi koronavirusla bağlı əhaliyə müraciət edib

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