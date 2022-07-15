Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с коронавирусом

"По сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом. Для того, чтобы случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию".

"По сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время мы наблюдаем рост случаев заражения коронавирусом. Для того, чтобы случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию".

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, терапевт Закир Гулиев.

Он отметил, на что следует обратить внимание, чтобы защититься от вируса: "Во избежание новой волны коронавируса советую гражданам продолжать следовать правилам личной гигиены и избегать мест большого скопления людей без крайней необходимости. Помимо этого, советую нашим гражданам использовать защитные маски в закрытых помещениях и в переполненном общественном транспорте".