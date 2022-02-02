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Минздрав обратился к лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

Минздрав обратился к лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями "Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны постоянно находиться под наблюдением, независимо от времени года".
Здоровье
2 февраля 2022 г. 15:59
Минздрав обратился к лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями

"Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны постоянно находиться под наблюдением, независимо от времени года".

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Ильгар Тахироглу.

По его словам, в весенне-летний сезон страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, а также проводить много времени на открытом воздухе в жаркую погоду: "Им рекомендуется принимать много жидкости. Также рекомендуется вовремя принимать лекарства".

И.Тахироглу отметил, что COVID-19 поражает весь организм: "Больные сахарным диабетом и сердечной недостаточностью должны быть более внимательными".

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