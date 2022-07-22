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Минздрав обратился к гражданам, входящим в группу риска

Минздрав обратился к гражданам, входящим в группу риска “Я рекомендую гражданам, входящим в группу риска, строго соблюдать правила гигиены”.
Здоровье
22 июля 2022 г. 12:40
Минздрав обратился к гражданам, входящим в группу риска

“Я рекомендую гражданам, входящим в группу риска, строго соблюдать правила гигиены”.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

"В настоящее время у многих людей, инфицированных COVID-19, заболевание протекает в основном в легкой форме. Однако у лиц, входящих в группу риска, заболевание может протекать относительно тяжело. Поэтому я рекомендую этим гражданам строго соблюдать правила гигиены, немедленно обращаться к участковому врачу при проявлениях симптомов коронавируса. При этом они не должны забывать соблюдать социальную дистанцию, пользоваться в общественных местах защитной маской и антисептическими средствами".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik risk qrupuna daxil olan vətəndaşlara müraciət edib

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