О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией

Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией "Определенные побочные эффекты могут проявиться после введения не только вакцины COVID-19, но и всех вакцин"
Здоровье
4 марта 2021 г. 11:17
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
0 : 00
0 : 00

"Иногда недовольство граждан заключается в том, что им приходится стоять в очереди, чтобы сделать прививку. Хочу отметить, что несколько проверок перед вакциной, процесс получения данных могут привести к тому, что гражданам приходится ждать".

Как сообщает Report, об этом заявила член рабочей группы Минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19 Сабина Бабазаде.

Представитель министерства отметила, что одной из основных причин является обращение незарегистрированных граждан: "Процесс их регистрации действительно иногда вызывает трудности и приводит к долгим ожиданиям. В результате это вызывает определенное недовольство. В целях содействия нашему делу мы просим граждан заранее пройти регистрацию или попросить своих близких помочь им в этом процессе".

С.Бабазаде также уточнила, обращались ли граждане с какими-либо жалобами после прививки: "Определенные побочные эффекты могут проявиться после введения не только вакцины COVID-19, но и всех вакцин. Недомогание, кратковременные головные боли, субфебрильная температура или некоторая боль в месте введения инъекции являются нормальными состояниями, которые могут возникнуть после прививки. Иногда также возможно повышение давления. Эти побочные эффекты являются свойственными почти для всех вакцин. Мы не сталкивались с какими-либо серьезными ситуациями или жалобами".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi vaksinasiya ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Выявлен побочный эффект у вакцины Moderna
Выявлен побочный эффект у вакцины Moderna
5 марта 2021 г. 03:56
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19
4 марта 2021 г. 16:56
Число вакцинированных в Азербайджане за минувший день
Число вакцинированных в Азербайджане за минувший день
4 марта 2021 г. 11:41
Названы необычные симптомы цирроза печени
Названы необычные симптомы цирроза печени
4 марта 2021 г. 05:21
В мире за сутки выявили более 348 тысяч случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили более 348 тысяч случаев заражения COVID-19
3 марта 2021 г. 23:36
ВОЗ пока не рекомендует вводить COVID-паспорта
ВОЗ пока не рекомендует вводить COVID-паспорта
3 марта 2021 г. 19:21
Получение рядом стран больше вакцин противоречит принципам справедливости
Получение рядом стран больше вакцин противоречит принципам справедливости
3 марта 2021 г. 15:29
Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
3 марта 2021 г. 11:45
Врач спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19
Врач спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19
3 марта 2021 г. 07:16
Новые штаммы коронавируса расширили свою географию
Новые штаммы коронавируса расширили свою географию
3 марта 2021 г. 05:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi