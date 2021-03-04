Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией

"Определенные побочные эффекты могут проявиться после введения не только вакцины COVID-19, но и всех вакцин"

"Иногда недовольство граждан заключается в том, что им приходится стоять в очереди, чтобы сделать прививку. Хочу отметить, что несколько проверок перед вакциной, процесс получения данных могут привести к тому, что гражданам приходится ждать".

Как сообщает Report, об этом заявила член рабочей группы Минздрава Азербайджана по борьбе с COVID-19 Сабина Бабазаде.

Представитель министерства отметила, что одной из основных причин является обращение незарегистрированных граждан: "Процесс их регистрации действительно иногда вызывает трудности и приводит к долгим ожиданиям. В результате это вызывает определенное недовольство. В целях содействия нашему делу мы просим граждан заранее пройти регистрацию или попросить своих близких помочь им в этом процессе".

С.Бабазаде также уточнила, обращались ли граждане с какими-либо жалобами после прививки: "Определенные побочные эффекты могут проявиться после введения не только вакцины COVID-19, но и всех вакцин. Недомогание, кратковременные головные боли, субфебрильная температура или некоторая боль в месте введения инъекции являются нормальными состояниями, которые могут возникнуть после прививки. Иногда также возможно повышение давления. Эти побочные эффекты являются свойственными почти для всех вакцин. Мы не сталкивались с какими-либо серьезными ситуациями или жалобами".