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Минздрав обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Минздрав обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
8 июля 2022 г. 12:53
Минздрав обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Report в министерстве, органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой для защиты от вируса или бустерной дозой с учетом снижения уровня защитного иммунитета через 6 месяцев после выздоровления от вируса.

"Наряду с вакцинацией, рекомендуется следовать правилам особого карантинного режима. Не следует забывать, что соблюдение дистанции и личной гигиены – единственный путь для защиты от болезни независимости от мутации вируса", - подчеркивается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi koronavirus pandemiyası ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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