Минздрав обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили Report в министерстве, органы здравоохранения призывают граждан вакцинироваться второй дозой для защиты от вируса или бустерной дозой с учетом снижения уровня защитного иммунитета через 6 месяцев после выздоровления от вируса.

"Наряду с вакцинацией, рекомендуется следовать правилам особого карантинного режима. Не следует забывать, что соблюдение дистанции и личной гигиены – единственный путь для защиты от болезни независимости от мутации вируса", - подчеркивается в информации.