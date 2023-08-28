Минздрав обратился к гражданам в связи с новым штаммом COVID-19

EG.5 - новый подтип штамма Омикрон COVID-19, отличается от предыдущих более высоким уровнем контагиозности и считается одним из этапов естественной эволюции вируса. Об этом в ответ на запрос Report заявил специалист-эксперт Министерства здравоохра

EG.5 - новый подтип штамма Омикрон COVID-19, отличается от предыдущих более высоким уровнем контагиозности (заразительности) и считается одним из этапов естественной эволюции вируса.



Об этом в ответ на запрос Report заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.



По его словам, происходит неоднократная мутация вируса, и образуются новые подвиды. Однако широко распространяются только обладающие высокой контагиозностью.



Эксперт отметил, что пока нет никаких доказательств того, что данный подтип приводит к более тяжелым случаям заболевания: "То есть, не наблюдается увеличения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии, и уровень смертности от этой инфекции продолжает снижаться".



T.Эйвазов подчеркнул, что в любом случае необходимо тщательно контролировать эпидемиологическую ситуацию:

"Официальной информации об обнаружении штамма EG.5 в Азербайджане нет. В целом же коронавирус характеризуется как инфекция, распространяющаяся волнообразно".

По словам инфекциониста, в осенне-зимний период гражданам обязательно следует соблюдать меры защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний.