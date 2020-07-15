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Минздрав обратился к близким лечащихся от COVID-19 на дому

Минздрав обратился к близким лечащихся от COVID-19 на дому Больной COVID-19 пациент должен соблюдать карантинный режим, не покидать место проживания 21 день
Здравоохранение
15 июля 2020 г. 16:47
Минздрав обратился к близким лечащихся от COVID-19 на дому

Минздрав Азербайджана рекомендовал лечащимся от COVID-19 на дому гражданам придерживаться особых правил обращения с проживающими с ними родственниками.

Как передает Report, член рабочей группы при министерстве Наиля Дашдемирова рассказала о рекомендованных правилах поведения с членами семьи лечащихся на дому больных с коронавирусом, имеющих слабо выраженные симптомы или с их отсутствием.

Н.Дашдемирова в первую очередь посоветовала этим больным, получающим лечение дома под наблюдением участкового врача изолироваться в отдельной комнате: "Если для этого нет условий, кровать больного должна хотя бы на 2 метра отстоять от других. Больной и проживающие с ним вместе лица, нося медмаски дома и пользуясь защитными средствами, защищают себя и окружающих от вируса. Менять медмаску рекомендуется каждые 2 часа. Больной COVID-19 пациент должен соблюдать карантинный режим, не покидая место проживания 21 день".

Она отметила, что в этот период больной коронавирусом может получать продовольствие и нужные лекарства из магазинов и аптек через родных и близких: "Если это невозможно, все необходимое можно заказать онлайн. Что касается правил гигиены при приготовлении пищи для больных со слабыми симптомами или бессимптомных, людям со слабым иммунитетом или с хроническими заболеваниями не рекомендуется готовить еду или контактировать с больными. Безопаснее передавать еду зараженному лицу, не входя в его комнату. Естественно, лечащийся на дому больной должен мыть руки до и после еды".

Член рабочей группы сообщила, что средства личной гигиены и посуда для еды больного должны храниться отдельно: "Если зараженный гражданин по какой-либо причине покидает комнату, все предметы, к которым он прикоснется, обязательно должен продезинфицироваться. Дом больного с вирусом COVID-19 должен вычищаться хлорсодержащими веществами, нужно часто проветривать комнаты. Больным с легкими симптомами или без них, проживающим с ними рекомендуется есть фрукты, содержащие много витаминов.

Участковый врач дважды в день поддерживает связь с гражданами с положительным результатом теста на COVID-19 и членами их семей. Поэтому пациенту и его близким не рекомендуется принимать какие-либо медицинские препараты без ведома врача и заниматься самолечением".

Наиля Дашдемировара посоветовала больным вирусом COVID-19 и проживающим вместе с ними оставаться активными в домашних условиях, заниматься спортом, держаться подальше от стресса и настроиться на позитив: "В период карантина старайтесь оберегать себя и близких, следуйте всем правилам. Не забывайте, что ваша ответственность – наше общее здоровье".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi evdə müalicə alan COVID-19 xəstələrinin yaxınlarına müraciət edib

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