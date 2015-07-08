Минздрав обнародовал статистику пищевых отравлений за первое полугодие

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения обнародовало статистику зарегистрированных за 6 месяцев этого года в стране пищевых отравлений.

Как сообщили Report из министерства, за первое полугодие зарегистрировано 331 пищевое отравление, что означает сокращение количества зарегистрированного в соответствующий период прошлого года 521 случая на 36,5%.

За 6 месяцев этого года зарегистрировано 418 случаев пищевого отравления, а в аналогичный период прошлого года - 577 фактов. Следовательно, по сравнению с прошлым годом в этом году статистика пищевых отравлений сократилась на 27,7%.

Кроме того, за истекшие 6 месяцев этого года у 14 человек по стране зарегистрирован ботулизм (в соответствующий период прошлого года заболевание обнаружено у 17 человек). Случаи ботулизма были вызваны употреблением консервированных в домашних условиях заготовок.

Причиной остальных отравлений стали приготовленные в домашних условиях кулинарные изделия, торты с кремом, различные салаты и пр.