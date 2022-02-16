Минздрав обнародовал результаты исследования питьевой воды

Подготовлен Национальный государственный стандарт ”Питьевая вода, гигиенические требования и контроль качества". Создана рабочая группа, изучены химические вещества, бактериологические и другие показатели в воде.

Подготовлен Национальный государственный стандарт ”Питьевая вода, гигиенические требования и контроль качества". Создана рабочая группа, изучены химические вещества, бактериологические и другие показатели в воде.

Как сообщает Report, об этом сообщила ведущий консультант Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Лейла Тагизаде.

Чиновник министерства сказал, что эти стандарты были приведены в соответствие с европейскими стандартами.

Л.Тагизаде добавила, что органическое качество воды в Азербайджане часто оставляет желать лучшего: “В настоящее время в 483 селах 26 районов страны действуют локальные очистные сооружения. В 13 районах обеспечено централизованное водоснабжение. Качество воды в стране хорошее. Инфекционные заболевания, связанные с водой, не зарегистрированы”.